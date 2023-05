Apple Classical e Remo Anzovino | l' audio spaziale fa la differenza

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Don't forget to fly" sarà presentata in anteprima a Piano City Milano: è la dimostrazione che la musica classica può sposare lo streaming digitale, e anzi trarre vantaggio dalle tecnologie più nuove

Audio spaziale, playlist, esplorazione facilitata, suggerimenti autorevoli: sono solo alcuni degli elementi che rendonoMusicla migliore piattaforma per la musica classica. Ecco cosa ne pensano gli esperti.Music , in occasione di Piano City Milano , continuando il suo percorso di valorizzazione ...Musicha l'ambizione di essere la migliore piattaforma per gli appassionati della musica classica, i suoi artisti e i suoi interpreti. L'amore diper la musica classica risale ...Music, un'app apposta per gli appassionati della classica di Bruno Ruffilli 09 Marzo 2023

