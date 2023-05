Antonio Bigini racconta una scena di La proprietà dei metalli

Regia:. MOSTRE Gli alberi secolari d'Italia in mostra alle Serre comunali di Verona Gli alberi secolari sono un patrimonio unico, di cui anche l'Italia è ricca. C'è chi andato a ...L'esordio alla regia diprende il via da un curioso fenomeno accaduto realmente negli anni '70. Dopo l'esibizione televisiva dell'illusionista Uri Geller, apparentemente in grado di piegare i metalli con la ...Le proprietà dei metalli è la prima prova da regista di lungometraggio di finzione per il documentarista. Il film è liberamente ispirato alla vicenda dei cosiddetti minigeller , cioè quei bambini che alla fine degli anni '70, dopo aver assistito all'esibizione televisiva dell'illusionista ...

La recensione de Le proprietà dei metalli, film di finzione d'esordio di Antonio Bigini distribuito nei cinema da Kiné in collaborazione con Lo Scrittoio.Tutto quello che c'è da sapere sul film "Le proprietà dei metalli" di Antonio Bigini nei cinema dal 18 maggio con Kiné e Lo Scrittoio.