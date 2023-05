Antonella Fiordelisi svela dettagli sulla sua linea di gioielli e lancia una frecciatina agli haters

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’influencer risponde alle domande dei fansuadi‘The Queen Scaccomatto e racconta i piani per il viaggio regalato dai Donnalisi e condivide nuove foto con Edoardo Il successo delladi“The Queen Scaccomatto” diI piani per il viaggio regalato dai Donnalisi e la data prevista La storia d’amore traed Edoardo Donnamaria, nota influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente debuttato nel mondo dell’imprenditoriando la sua primadichiamata “The Queen Scaccomatto”. La collezione, ideata dalla stessa ...

manda un'altra frecciatina agli ex concorrenti della casa più spiata d'Italia: utilizza nuovamente frasi in latinoha da pochissimo registrato un grandissimo ...... Il suo percorso nella Casa del Gf Vip è stato caratterizzato, soprattutto nell'ultimo periodo, dall'amicizia speciale nata con. A tal proposito, la vincitrice della settima ...... la bambola assassina, sia rimasta a casa per solidarietà. Lui é abbacchiato perché é ancora in forse il suo ritorno a Forum, lei 'spianata' perché tutta Mediaset ha bannato i ...

Antonella Fiordelisi, l'annuncio spiazza i fan: "Uscirà qualcosa di potente" 361 Magazine

Continua la love story tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo i mesi – complicatissimi – vissuti insieme all’interno della casa del GF Vip7, sembra che i due abbiano finalmente trovato ...La vincitrice del GFVIP 7 Nikita Pelizon rivela tutto quello che pensa del suo ex coinquilino Luca Onestini e dell'ex fiamma Matteo Diamante ...