Antonella Fiordelisi | l’annuncio spiazza i fan | “Uscirà qualcosa di potente”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 maggio 2023)risponde alle domande dei fan e rivela qualche dettaglio: ecco le parole dell’influencerha appena esordito come imprenditrice lanciando la sua prima linea di gioielli “The Queen Scaccomatto”. L’intera capsule ha fin da subito riscosso un clamoroso successo mandando in sold out numerosi gioielli. La collezione pensata ed ideata dalla giovane influencer è uscita pochissimi giorni fa, precisamente il 15 maggio. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, Aldo Montano arriva in Honduras: ecco il motivo emerso Le risposte alle domande dei fan: ecco cosa è emerso Nelle ultime ore l’ex gieffinatra le sue stories Instagram ha risposto alle domande dei fan. Un utente chiede: “The Queen Scaccomatto quanti pezzi ha venduto?”. Laha scelto ...