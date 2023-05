Antonella Fiordelisi e i suoi ' latinismi' | una chiara frecciatina agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023)manda un’altraexdella casa più spiata d’Italia: utilizza nuovamente frasi in latinoha da pochissimo registrato un grandissimo successo. La sua collezione di gioielli infatti è diventata sold out in men che non si dica tanto che l’ex concorrente delVip, sta iniziando a pensare di creare anche degli orecchini e degli anelli che possono arricchire ancora di più la collezione già lanciata. Continuano inoltre anche le collaborazioni con alcuni brand, inizia anche a partecipare ad alcune serate come ospite speciale. Insomma un grandissimo successo quello che ha ottenuto la, anche se la sua vittoria più ...