Antimafia | Meloni tira dritto | la presidenza della commissione a Colosimo

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Non si cambia nome: è una questione di merito e di metodo". Dal G7 in Giappone Giorgiasi è dovuta occupare anche. E soprattutt... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dal G7 in Giappone Giorgiasi è dovuta occupare anche della Commissione. E soprattutto del caso di Chiara Colosimo, La deputata di Fratelli d'Italia, vicinissima alla premier, è da ......Giorgiae i vertici delle articolazioni di Fratelli d'Italia per avermi indicato per la seconda legislatura consecutiva quale componente della Commissione bicamerale d'inchiesta. Per ...Il deputato del PD, Giuseppe Provenzano, fresco di nomina in commissione nazionale, ... Provenzano, il risultato delle amministrative dice chenon stravince e che il Pd regge. L'...

Commissione Antimafia, Meloni tira dritto: Colosimo sarà presidente Il Fatto Quotidiano

La deputata di FdI è finita nelle polemiche per una foto del 2015 insieme all'ex Nar Ciavardini. La premier dal G7 insiste: il nome non cambia. Martedì il voto segreto ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...