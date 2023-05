Antimafia | Iannone FdI | “Grazie alla Meloni per la nomina in Commissione”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Desidero ringraziare Giorgiae i vertici delle articolazioni di Fratelli d’Italia per avermi indicato per la seconda legislatura consecutiva quale componente dellabicamerale d’inchiesta. Per me si tratta di una nuova assunzione di responsabilità su un tema di grande delicatezza. La cultura della legalità è da sempre la stella polare del mio agire politico e credo che sia il bene più importante da tramandare ai nostri giovani. È emblematico che la nuovasi insedierà proprio il 23 maggio, giorno della triste ricorrenza della strage di Capaci. Rinnoverò l’impegno profuso nella scorsa legislatura certo che con la nuova configurazione politica saremo nelle condizioni di essere più incisivi e concreti. Un onore poter prestare un’opera che si ispirerà ...

