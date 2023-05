L'provinciale di Roma ritiene "vergognoso che il prossimo 20 maggio si terrà un evento che vede l'esibizione del gruppo musicale neofascista Gesta Bellica. Da quanto si apprende l'evento si ......competenti individuino immediatamente l'autore di questae assumano tutti i provvedimenti del caso. Il fascismo non deve avere cittadinanza in questo Paese', scrive in una nota l'......competenti individuino immediatamente l'autore di questae assumano tutti i provvedimenti del caso. Il fascismo non deve avere cittadinanza in questo Paese', scrive in una nota l'...

Anpi, 'vergogna il concerto neofascista nel locale di un ex Nar' Agenzia ANSA

L'Anpi provinciale di Roma ritiene "vergognoso che il prossimo 20 maggio si terrà un evento che vede l'esibizione del gruppo musicale neofascista Gesta Bellica. (ANSA) ...Diverse le segnalazioni lanciate da cittadini e iscritti all'Anpi, indignati per l'accaduto ... esaltando le criminali guerre coloniali che costituiscono una delle vergogne dell'Italia fascista.