Annalisa Minetti chi | è il marito Michele Panzarino e il primo incontro | “Era il mio medico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023)è felicemente sposato con il, fisioterapista e divulgare scientifico: per la cantante si tratta di seconde nozze dopo la fine del matrimonio con l’ex Gennaro Esposito. L’artista sarà tra gli ospiti de “I Migliori Anni” in onda dalle 21:30 su Raiuno dove si esibirà con alcuni tra i suoi brani più celebri. Nel 2002 a pochi anni dalla vittoria del Festival di Sanremo con “Senza Te O Con Te”, la cantante sposava il fidanzato ed ex calciatore Gennaro Esposito, che la rendeva madre di Fabio Massimiliano. All’artista aveva dedicato il brano “Scintilla D’Amore” Lo stesso anno si interrompeva il matrimonio: ad annunciarlo era la stessa. Nella vita della cantante arriva,...