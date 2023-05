Professore che cosa pensa della notizia del deposito di munizioni all'uranio impoverito che sarebbe stato distrutto da un bombardamento russo È accaduto davvero "Magari i russi hanno sul serio ...Professor, Zelensky ha incontrato questo pomeriggio il Papa e ha dichiarato letteralmente: "Per me è stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione, la guerra è in Ucraina ...Il professor, Presidente del Centro Studi Internazionali, è didascalico: "Gli indiziati sono due. Il primo: le forze speciali ucraine che operano ormai da molto tempo in Russia ...

Andrea Margelletti: “La nube tossica verso l’Europa È solo un’esplosione di propaganda russa” La Stampa

