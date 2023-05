Ancora pioggia in Emilia Romagna Oltre 15 000 gli evacuati

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI - Fiumi in piena in, con massima allerta - anche domani rossa - per gli argini che potrebbero rompersi da un momento all'altro: osservati speciali non solo il Savio, l'Idice, il Montone, ma anche il Panaro, il Reno, il Trebbia, i cui livelli continuano ad alzarsi e per il cui deflusso potrebbero essere necessarie delle giornate. Ravenna è una città assediata dall'acqua. Per difenderla dall'inondazione è stato eretto un muro di terra all'altezza della zona commerciale di via Faentina. I tecnici hanno lavorato a lungo per provare a limitare l'eventuale afflusso delle acque di esondazione. Intanto l'amministrazione comunale ha disposto l'immediata evacuazione dell'abitato di Serraglio comprendente diversi civici di via Canalazzo, via Code Rondine nonché le ultime case della via Faentina stessa. È obbligatorio per i residenti lasciare ...

Le previsione anche per domani non sono buone:su tutta la Regione, idem domenica, il tempo dovrebbe migliorare solo lunedì. Chiuse 544 strade, 15mila evacuati Causa alluvione, ...di critiche per 'The Ferragnez ' Ebbene, alcuni telespettatori, dopo aver visto la lite , ... 'Chiara è riservata nella sua non riservatezza ' ha poi detto Fedez, alimentandodi più le ...Torna lasull'Emilia - Romagna gi duramente colpita dal maltempo nei giorni scorsi e l'emergenza non si ferma: ci sonovaste aree sott'acqua, le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino e ...

Nel week end ancora pioggia sul Piemonte e temperature in calo La Stampa

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento Italia: Piogge deboli o moderate interessano la Toscana, la Ligura, parte dell'Emilia Romagna, le… ...Gli editori analizzano il mercato: «Rassicurante». In ripresa i negozi fisici. Cresce il genere «romance». Lagioia cede il testimone. Annalena Benini: felice di cominciare ...