Ancora pioggia in Emilia Romagna | massima allerta per le piene dei fiumi Oltre 15 000 gli evacuati

Leggi su agi

(Di venerdì 19 maggio 2023) AGI -in piena in, con- anche domani rossa - per gli argini che potrebbero rompersi da un momento all'altro: osservati speciali non solo il Savio, l'Idice, il Montone, ma anche il Panaro, il Reno, il Trebbia, i cui livelli continuano ad alzarsi e per il cui deflusso potrebbero essere necessarie delle giornate. Ravenna è una città assediata dall'acqua. Per difenderla dall'inondazione è stato eretto un muro di terra all'altezza della zona commerciale di via Faentina. I tecnici hanno lavorato a lungo per provare a limitare l'eventuale afflusso delle acque di esondazione. Intanto l'amministrazione comunale ha disposto l'immediata evacuazione dell'abitato di Serraglio comprendente diversi civici di via Canalazzo, via Code Rondine nonché le ultime case della via ...