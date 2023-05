(Di venerdì 19 maggio 2023) Dalla pista asfaltate più veloci del mondo alleinondate die detriti. Fino a un paio di giorni fa si preparava all’ennesimo week end di gara sull’asfalto della pista di Imola. Ma l’alluvione ha cambiato tutto e ora la strada davanti adiUno, è solo un fiume diin una corsa contro il tempo, che stavolta vale vite. Lui e i suoi compagni del team AlphaTauri in queste ore stanno danno una mano ae a ripulire ledi, vicino a Ravenna. “Dopo una notte orribile la città è pesantemente colpita: polvere,, e odore di benzina ovunque. Attualmente le persone stanno lottando per trovare cibo e soprattutto posti dove stare, dopo che molti ...

Agli angeli del fango si aggiungonogli sportivi. Lo ha dimostrato Yuki Tsunoda , campione di Formula 1 della scuderia dell' Alpha ... Ilha testimoniato la sua esperienza sui social. ...Un'ulteriore conferma del grande feeling che unisce ilolandese al tracciato intitolato alla memoria del Drake.il noto giornalista inglese Peter Windsor ha valutato la cancellazione ......quest'aspetto per ragioni legate al budget cap , ma la struttura modulare alla base del progetto consente comunque di avere qualche centimetro di margine posteriore per aiutare ila ...

Anche il pilota di Formula 1 Yuki Tsunoda aiuta a spalare il fango dalle strade di Faenza Il Fatto Quotidiano

Daniele Botticelli | La Formula Regional European Championship by Alpine è tornata in azione a Barcellona per il secondo round della propria stagione. Il ...Il 68enne francese vinse molto in Francia (quattro titoli nazionali), brillò meno in 125 e 250. Poi però ha avuto fortuna come politico, due volte sindaco di Nizza e presidente della regione Provenza ...