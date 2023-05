Amici | Todaro lascia e torna a Ballando? ' Incomprensioni con Maria De Filippi'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Collaborazione al capolinea per RaimondoDead? E' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci ...

Collaborazione al capolinea per Raimondoe Maria De Filippi adE' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci siano buoni rapporti. Ma perchè Sembra che ...Da settimane circolano supposizioni sul futuro di Raimondoad. Secondo alcune indiscrezioni tra il ballerino e Maria De Filippi il rapporto non sarebbe dei migliori e secondo quanto scrive il settimanale Nuovo ci sarebbe del 'gelo' tra i due ...Secondo ciò che riferiscono i colleghi di Novella 2000 , Raimondopotrebbe lasciaredopo una presunta lite con Maria De Filippi : scopriamo meglio i dettagli.di Maria: Raimondoha litigato con Maria De Filippi A quanto pare, Raimondo e ...

Amici, Todaro verso l'addio dopo la lite con Maria De Filippi: Presuntuoso, fa troppe insinuazioni Fanpage.it

Raimondo Todaro ha già deciso non solo di lasciare Amici ma di tornare a Ballando con le Stelle Della lite di cui si è parlato un mese prima della finale di Amici, la lite che dicono ci sia stata tra ...Raimondo Todaro e Maria De Filippi. Secondo il Settimanale Nuovo Tv i rapporti tra la conduttrice e il professore si sarebbero raffreddati.