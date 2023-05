Amici 22 | dramma alluvione in Emilia-Romagna | Cricca coinvolto

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ore di ansia e preoccupazione anche perdi. QUello che in questi giorni è accaduto insta preoccupando e non poco i fan del cantante. C’è da dire che in queste ore anche la cantante Laura Pausini ha espresso tutto il suo dolore per il proprio paese, che come tanti altri L'articolo proviene da KontroKultura.