Amazon presenta tre nuovi dispositivi Echo

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 maggio 2023)oggi una nuova gamma di prodotti: iPop edShow 5 Inoltre, l’ultima generazione diAuto è ora disponibile in Italia, offrendo ai clienti ancora più scelta per accedere ad Alexa.Pop, nuovo design semisferico, suono potente e nuove opzioni di colorePop è l’ultimo arrivato nella famiglia dicon un design semisferico e nuove opzioni di colore, Lavanda e Verde Petrolio, a soli 54,99 euro.Pop dispone di un altoparlante a diffusione anteriore progettato su misura per offrire un suono pieno, ideale per camere da letto, appartamenti o qualsiasi piccolo spazio della casa. Basta chiedere semplicemente ad Alexa di ...