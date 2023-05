Almeria vs Mallorca – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’cercherà di aumentare le proprie speranze di sopravvivenza nella Liga quando accoglierà ilal Power Horse Stadium sabato 20 maggio sera. La squadra di casa si trova attualmente al 15° posto in classifica, a due punti dalla zona retrocessione, mentre iloccupa la 12° posizione, con 44 punti ottenuti in 34 partite durante una campagna elettorale molto intensa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’si è assicurato il ritorno nella Liga vincendo la Segunda Division della scorsa stagione, quindi consolidare il ritorno a questo livello sarebbe stata la priorità principale per la ...