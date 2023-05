Alluvioni | Wwf | non siamo preparati a eventi climatici estremi sempre più intensi e frequenti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 maggio 2023) Negare la crisi climatica o far finta che non ci riguardi non salverà il nostro Paese dalle conseguenze di una crisi globale che sta mettendo a durissima prova il nostro territorio e i cittadini., infatti, in presenza dimeteorologicipiùche ormai si alternano a ritmi drammatici. Fenomeni una volta unici e rari si moltiplicano, addirittura a pochi giorni di distanza, e non solo in Italia. Siccità esi alternano, con l’effetto di elevare esponenzialmente il rischio. Non agire subito per affrontare la realtà climatica, purtroppo, amplificherà le conseguenze sulla sicurezza e il benessere delle comunità. Per il Wwf stiamo andando incontro a scenaripiù difficili da gestire. “Serve accelerazione senza precedenti ...