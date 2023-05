Alluvione | viva il geologo | “I danni non sono colpa del “cambiamento climatico' ”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Di fronte allo sciacallaggio continuo degli ambientalisti vari che, mentre la gente sta morendo, hanno cominciato a parlare didirei che la pietra tombale su queste discussioni la mette un tizio di cui non non dico nemmeno il nome perché non c’è bisogno. Non è una persona conosciuta, però è il presidente dei geologi dell’Emilia Romagna. Un signore che certamente non può essere considerato tra i negazionisti del clima, né avvicinato al quotidiano Libero, né al quotidiano La Verità, né al Giornale o, come direbbe qualcuno, “alle destre”. Questo signore ha espresso un parere molto concreto: l’in Emilia Romagna non è responsabilità del. Se si rompe un argine, ilnon c’entra nulla. È un problema di ...