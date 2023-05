Alluvione | tutte le bufale dei climatisti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Zuppa di Porro. Fango e Vittime, compresa la verità: Ci stanno distruggendo di favole sul riscaldamento climatico e cementificazione, i vari Tozzi, Parisi, Petrini: si leggessero il Foglio e le dighe non fatte e le opere non realizzate. Sono loro i colpevoli: vittime non del riscaldamento climatico ma dei cappottini del climatismo. favoloso Battaglia sulla Verità. Verso la fine dell’Abuso. bankitalia contro Flat Tax: cosa ti aspetti dalla istituzione più keynesiana del paese? Bragntini sul salario minimo, contro l’inflazione: giuro scrive questo.. Tribunle dei brevetti un po’ a Milano. IN difesa di Chiocci Ruggieri del Riformista e Crippa del Foglio. Ricolfi torna al messaggero. Tlc in crisi. #rassegnastampa19maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.