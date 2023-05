Alluvione | sale a 13 il numero delle vittime | ecco chi erano e le loro storie

(Di venerdì 19 maggio 2023) . Il bilancio dei morti è destinato a salire, molti sono ancora i dispersi L’in Emilia Romagna ha tolto la vita a 13 persone, mentre i soccorritori continuano a cercare altri dispersi. Tre persone decedute sono accertate a Forlì, quattro nella provincia di Cesena, cinque nel Ravennate e una nel Bolognese. Alcuni sono morti cercando di mettere in salvo i propri allevamenti, ma altri sono morti trascinati o sommersi dall’acqua nelle proprie abitazioni. È quello che è successo la notte tra martedì e mercoledì al signor Gianni. L’uomo è rimasto al telefono con la vicina per 47 minuti fino a quando la piena del Senio è arrivata. Neli ultimi istanti, al telefono con la vicina, ha detto: «Ho freddo, tanto freddo. L’acqua è entrata e stando, vedo i mobili che girano per casa». Allora lei gli ha detto: «Mettiti in piedi sul tavolo, intanto io ...

Il ministro Pichetto: "Dichiareremo stato calamità". Lunghe code sull'A1 per uno smottamento a Sasso Marconi. Sono 280 le frane e 400 le strade ...«Ho messo i sacchi di sabbia alle finestre, vedrai che basteranno»: ne era davvero convinto il signor Giovanni Pavani, 75 anni, mentre parlava al telefono con la sua vicina di casa che ...