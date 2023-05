Alluvione Romagna | l' appello dei residenti bloccati nelle case | ' Qui scarseggiano cibo e acqua'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tra sfollati in centri di accoglienza ecostretti da tre giorni a rimanere in casa , diversi comuni dei 9 che compongono l'Unione della Bassa- 100 mila abitanti in totale su circa ...

...come "volontari" e "per almeno una settimana" nella regione colpita dalla drammatica. "... ha detto Ruello spiegando, inoltre, come "quello che sta accadendo in Emilia -ci ha colpito ...È il racconto drammatico di un cittadino di Sant'Agata sul Santerno, piccolo paese del Ravennate tra i più colpiti dall'in Emilia -. 'Il primo piano di casa mia e di quella di mia ...Leggi ancheEmilia: le vittime sono 14, evacuate intere frazioni a Ravenna 50 Oggi, è stata la volta della Cremonese. "In questi giorni tristi, Cremona e la Cremonese seguono con ...

Fake news sull'alluvione in Emilia Romagna: video e foto rimbalzano senza controllo il Resto del Carlino

«Forza Romagna terra mia. Ti amo» è la dichiarazione d’amore che Laura Pausini dedica alla sua Solarolo, cittadina del Ravennate, colpita duramente dall’alluvione. La cantante affida la propria ...50mila persone nella città emiliana per 23 canzoni della rockstar, nonostante le polemiche. Il concerto è iniziato in anticipo per i timori sul meteo, ma l'entusiasmo ha prevalso su tutto il resto. Il ...