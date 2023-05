Alluvione | piove governo ladro? Bussare a Bonaccini e Schlein

(Di venerdì 19 maggio 2023) Mai l’espressione “” poco c’azzecca come in questoin Emilia Romagna. Checché ne dica Saviano, non solo l’esecutivo Meloni poco poteva farci con le piogge di questi giorni essendo al potere solo da sei mesi. Ma se c’è qualcuno a cui andare aquello è ildella Regione colpita dal disastro, che da sempre è nelle salde mani dei dem (e dei loro antenati) e che all’ultimo giro vedeva nientepopodimenoche l’attuale presidente del Pd nel ruolo di governatore e la segretaria in quello di vicepresidente. I danni in Emilia Romagna Se. E le colpe sono sempre difficili da individuare: dunque non saremo noi a puntare il dito per forza contro chi guida la regione. Però oggi il Corriere di Bologna fa notare un ...

Questa rete non funziona più n quando riceve poca acqua n quandoa catinelle. Non è solo un ... Non ultimo, la gente deve capire che in caso dinon deve assolutamente esporsi al rischio, ...A Ravenna questa mattinae la situazione si fa sempre più difficile. Ieri sera l'acqua ha superato la barriera della ferrovia di San Michele e ha inondato Fornace Zarattini, spostandosi verso nord e arricando nei pressi,...... e che conviviamo con il più ricco e reticolo di acque con ben 7.494 corsi d'acqua, di cui 1200 sono fiumi, e tutti hanno una natura torrentizia, spariscono se none devastano setroppo. ...

Perché nonostante le alluvioni ci aspetta un'estate siccitosa la Repubblica

Nuove evacuazioni nella notte a Ravenna. «Evacuazione delle abitazioni di via Canalazzo, zona sottopasso Sant'Antonio, e della vicina via Canala - ha avvisato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ...Le misure per far fronte all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna arriveranno in Consiglio dei ministri martedì.