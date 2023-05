Alluvione in Romagna | catastrofe per il settore agricolo | “Danni per 6 miliardi Comparto frutta in ginocchio | almeno 5 anni per ricostruire”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Frutteti e vigneti sono stati trascinati a valle dalla furia dell’acqua, ma in montagna e in collina non si possono neppure fare sopralluoghi perché alcuni movimenti franosi non sono ancora assestati. Restano irraggiungibili, così come solo isolati alcuni allevamenti. In Emilia-il disastro provocato dall’ha più facce, anche quello deiall’agricoltura. Venti fiumi tracimati, esondazioni che hanno raggiunto la costa e centinaia di frane hanno stravolto un territorio ampio: da Bologna a Ravenna, dall’area di Forlì-Cesena a quella di Rimini, ma anche parte del Ferrarese. E in queste condizioni di precarietà, con 40 comuni sommersi dall’acqua, ponti e strade crollate e paesi al buio è difficile fare la conta dei. La prima stima di Confagricoltura ...

La solidarietà per l'in Emilia dimostrata dagli altri leader, ecco il momento in cui Meloni mostra loro i video drammatici della situazione, a cominciare da Macron con tweet del caso (imm) ...E' un 84 enne di Faenza la quattordicesima vittima dell'in Emilia, il corpo è stato ritrovato questa mattina nel cortile pieno di fango della sua abitazione. sei decessi solo nel ravennate, la zona sott'acqua da 4 giorni dove ancora si ...... rifiuti, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell'Emilia -colpite dagli eccezionali eventi meteorologici degli ...

Alluvione Emilia-Romagna: 14 morti. Torna la pioggia, gli argini non reggono: nuove evacuazioni a Forlì e Ravenna ... La Repubblica

Sassuolo in campo col lutto al braccio questa sera per le vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Il club neroverde lo comunica sui propri social: "I neroverdi scenderanno in campo con ...(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mostrato agli altri leader del G7 i danni dell’alluvione in Emilia Romagna. A summit in corso, riferiscono fonti italiane, il premier Meloni ...