Alluvione in Emilia - Romagna il video complottista di Red Ronnie scatena i social

- Romagna, la giornata in diretta- Romagna, Giovanni morto al telefono con la vicina: 'Ho messo i sacchi di sabbia, basteranno' Barbieri, la casa di Medicina ......di alcune ipotesi complottiste su eventi naturali catastrofici e in cui chiede spiegazioni per il tragitto di un aereo che passa più volte sopra la Romagna a pochi giorni dall'inizio dell'Così il governatore Bonaccini rilancia la richiesta al Governo per rispondere all', mentre sull'- Romagna sono riprese le piogge."Abbiamo 280 frane in 60 comuni e 400 strade distrutte ...

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

Ancora maltempo nelle zone già colpite: oggi allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini Non si ferma l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna: ...Alluvione, Saviano attacca ancora il governo Per lo scrittore campano è sempre colpa del governo, per qualsiasi cosa. Lo era per la strage dei migranti e per l'addio di Fabio Fazio alla Rai. Lo è ...