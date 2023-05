Alluvione in Emilia Romagna | continua ad aumentare il numero delle vittime

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’del 16 maggio inha sfigurato città e paesi e adesso si temono nuovi smottamenti e frane. Si aggrava il bilancio. Al mattino del 19 maggio sono 14. I soccorritori hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di 84 anni, nel fango del cortile di casa a Faenza, in zona stazione. A dare la notizia è stato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a Mattino 5. È corsa contro il tempo per soccorrere le persone rimaste intrappolate. Bisogna inoltre mettere in sicurezza le strade inondate dalla piena dei fiumi. Anche perché l’allerta per il maltempo proseguirà per tutto il fine settimana, se forse per tutto il mese di maggio. E comincia la conta dei danni – probabilmente nell’ordine di miliardi euro – con migliaia di aziende devastate ...

Una coda di molti chilometri (alle 19.30 del 19 maggio sono almeno 12) lungo l'autostrada A14 tra Imola e Forlì verso Ancona . È la conseguenza dei lavori di ripristino in seguito all'. Il traffico scorre infatti solo su una corsia. Un restringimento che sta avendo ripercussioni molto rilevanti sulla viabilitàNessun partito ha voluto mischiare la polemica politica sull'autonomia differenziata con il disastro ambientale dopo l'in- Romagna, ma il tema esiste e apre una questione ...Ci sarebbero ancora dispersi. Danni per miliardi di euro. Non si fermano le precipitazioni: confermato lo stato di massima allerta anche per la giornata di domani. Intanto il governo chiederà di ...

Emilia-Romagna, Giannini contro il titolo di Libero: "Vergognoso". E Sallusti sorride... La7

