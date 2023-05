Alluvione in Emilia | Mourinho da brividi | bellissima dedica dopo aver raggiunto la finale di Europa League

(Di venerdì 19 maggio 2023)conquistato la Conferencenella passata stagione, la Roma di Josèarriva indigrazie al gol dell’andata di Edoardo Bove. Il 31 maggio, a Budapest, i giallorossi affronteranno il Siviglia, passato grazie alla vittoria sulla Juventus., Roma in: laspeciale diil triplice fischio, grande festa per la Roma che approda per il secondo anno di file inin una competizione europea: il merito è sicuramente del proprio allenatore Josè, che, nonostante una squadra “corta”, è riuscito a trasmettere la giusta cattiveria per arrivare alla fine. ...

Milano ha avuto problemi ad arrivare a destinazione per la chiusura delle strade inRomagna causa l'. Al via è 3 - 7 al 3', Melli è già caldo. Pesaro attacca bene, trova pertugi in ...... ma certamente questi saranno superiori a quel miliardo di euro che già due settimane fa, all'indomani della prima ondata di maltempo, la RegioneRomagna aveva fatto. Musumeci promette 20 ...... "Il Bologna Fc 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall'che si è abbattuta sulla nostra regione, aderisce alla raccolta fondi 'Un aiuto per l'- Romagna', devolvendo la metà ...

Francesco esprime "viva partecipazione per l'impressionante disastro che ha colpito il territorio" dell'Emilia Romagna. Assicura "fervide preghiere di suffragio per i defunti, esprimendo cordoglio ai ...Ancora un disperso. Bonaccini: "Miliardi di danni". Il governo in Cdm dichiarerà lo stato di calamità. Pichetto Fratin: "Chiederemo l'attivazione del fondo di solidarietà europeo" ...