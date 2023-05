Alluvione | i campi sono completamente allagati | i cavalli cercano di mettersi in salvo a nuoto

...36 Si attende la contemporaneità su tutti idi Serie B. É tutto pronto per Genoa - Bari, si parte! Buon divertimento Ore 20:32 Un minuto di raccoglimento per le vittime della tragica......di Giordano Si cambia poi argomento e si passa all'Emilia - Romagna e al disastro dopo l': ... Adesso la questione non sono più le piene ma ie i sistemi di canalizzazione che non 'bevono',......34 - Si attende per il fischio d'inizio, deve esserci la contemporaneità su tutti i20:30 - Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime dell'che ha colpito l'Emilia Romagna ...

Alluvione Emilia Romagna, a Forlì cavalli nuotano nei campi allagati. VIDEO Sky Tg24

Viaggio a bordo dell’elicottero NH90 dell’esercito usato per i soccorsi. A ovest di Ravenna, tra Conselice e Lugo, la situazione peggiore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...