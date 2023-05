Alluvione Emilia Romagna | torna la pioggia in molte zone colpite | Le vittime salgono a 14 | Riapre l' A14 Faenza - Forlì

(Di venerdì 19 maggio 2023) 19 mag 11:20, in diversegiàha ripreso a piovere In diversegiàdalle alluvioni di questi giorni, tra Bologna e la, ha ripreso a piovere. ...

... convocato per le ore 11 di martedì 23 maggio, sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla graveche ha colpito le popolazioni dell'- Romagna, e di ...Mentre la Caritas nazionale attiva la macchina degli aiuti per le popolazioni dell'Romagna colpite dall'di questi ultimi giorni, arrivano i dati relativi alla generosità espressa dai fedeli vicentini per i terremotati di Siria e Turchia. Un comunicato della diocesi ...... convocato per le 11 di martedì 23 maggio, sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla graveche ha colpito le popolazioni dell'- Romagna, e di alcune ...

Alluvione Emilia Romagna: nuova evacuazione a Ravenna e Forlì La Repubblica

Si iniziano a contare i danni al patrimonio culturale dovuti all’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito la regione dell'Emilia Romagna.Samuele Bersani, in una intervista al Corriere, si è soffermato sulla tragedia dell'alluvione in Emilia Romagna: "Non riesco a pensare ad altro da giorni. Sono straziato". E poi ha spiegato: "Leggo ...