Alluvione Emilia Romagna | nella notte nuove evacuazioni a Ravenna

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il messaggio del sindaco della città fortemente colpita dal maltempo: "Obbligatorio lasciare l'abitazione fino a cessata esigenza". 13 i morti e un dispersoin. “Evacuazione delle abitazioni di via Canalazzo, zona sottopasso Sant’Antonio, e della vicina via Canala”, ha avvisato il sindaco diMichele de Pascale con un post su Facebook. “Dopo l’evacuazione delle abitazioni della via Canalazzo, prima del sottopasso Sant’Antonio delle 23.30, è stata disposta l’evacuazione anche dalle case al di là, in direzione nord, e di quelle prospicienti la vicina via Canala”, si legge ancora. Il sindaco ha ricordato che “è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata ...

Sono forti le immagini che in questi giorni, attraverso i mass media, stanno giungendo dall'Romagna, devastata da drammatiche alluvioni. E il maltempo inizia a creare apprensione anche nei ...Così il geologo e divulgatore scientifico, Mario Tozzi , ha spiegato in un'intervista all' Ansa le cause che hanno portato alla violentache ha colpito l'- Romagna. A incidere, ...La maggior parte di noi è del posto - spiega il maresciallo - tanti colleghi hanno subito gravissimi danni per l', non riescono a rientrare in servizio. Non c'è gesto più bello che dare una ...

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin dà la sua solidarietà alla popolazione dell'Emilia Romagna e annuncia i primi interventi ...In un altro documento diffuso due giorni fa, l’Istituto segnala l’Emilia Romagna come la più esposta al rischio alluvione, con le province di Ravenna e Ferrara in cima alla classifica. Nel mirino, «la ...