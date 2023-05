Alluvione Emilia-Romagna | muore al telefono con la vicina | “Ho freddo | vedo i mobili che girano per casa”

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Fino all’ultimo la, Marina Giacometti, ha cercato di convincerlo a scappare, a lasciare la suaal piano terra di via Marzari, mentre lei si era già rifugiata dalla figlia Martina, su al primo piano. Ma il signor Giovanni Pavani, 75 anni, di Castel Bolognese, è stato irremovibile: “A questaci sono affezionato, Marina, ho messo i sacchi di sabbia alle finestre, vedrai che basteranno. Non mi muovo di qui”. Ne era davvero convinto il signor Giovanni Pavani, 75 anni, mentre parlava alcon la suadiche lo pregava di lasciare la suaal piano terra in via Marzari, a Castel Bolognese. Ed è lì che è stato trovato morto, travolto dalla piena del Senio che non gli ha dato scampo. La drammatica morte di Pavani, una delle 13 vittime ...