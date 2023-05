Alluvione Emilia-Romagna | l’iniziativa del Milan per la sfida contro la Samp

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ilè reduce dall’eliminazione in semifinale di Champions Leaguel’Inter e la squadra è concentrata per il rush finale. La squadra di Stefano Pioli è in campo per preparare laladoria con l’obiettivo di rientrare in corsa per il quarto posto. Il club rossonero ha comunicato una bella iniziativa a seguito dell’che ha colpito i territorino-romagnoli: la possibilità di rimborso per i tifosiisti dell’che saranno impossibilitati a raggiungere lo stadio Meazza. Il club rossonero ha confermato che i residenti inche non potranno assistere al match per via del contesto d’emergenza potranno inviare una mail a ...