Alluvione Emilia Romagna | le vittime sono 13 A Ravenna chiuse scuole e impianti sportivi fino a domenica

- Romagna ancora sommersa nella morsa del maltemp o mentre si aggrava il bilancio dell'in- Romagna: sono tredici le vittime, ma ci sarebbero anche dei dispersi. Salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati. Danni per miliardi. Sono 18.500 le utenze ...Oltre venti corsi d'acqua inRomagna sono esondati in più punti. Anche nel centro di Bologna. Non ultimo, la gente deve capire che in caso dinon deve assolutamente esporsi al ...- Romagna, Giovanni morto al telefono con la vicina: 'Ho messo i sacchi di sabbia, basteranno'in Romagna, l'appello disperato dell'allevatore: 'Aiutatemi a salvare i miei ...

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

Sale a 13 il bilancio dei morti per il maltempo in Romagna. E ci sarebbero ancora dispersi. Gli sfollati sono oltre 10mila. Danni per miliardi di euro. Il Governo chiederà di attivare il Fondo di soli ...La drammatica morte di Pavani, una delle 13 vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna, è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì mentre era al telefono con la vicina, Marina. La conversazione ...