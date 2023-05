Alluvione Emilia Romagna | la coda infinita sulla A14 per i lavori di ripristino dell’autostrada

Commenta per primo Sassuolo - Monza, anticipo della 36esima giornata di Serie A , è anche il teatro per ricordare le vittime dell'inRomagna. La gara è partita dopo aver osservato un minuto di silenzio, cosa che sarà fatta in tutte le sfide del turno. Sugli spalti inoltra campeggia uno striscione che recita: ' ...In- Romagna il disastro provocato dall'ha più facce, anche quello dei danni all' agricoltura . Venti fiumi tracimati, esondazioni che hanno raggiunto la costa e centinaia di frane ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Alluvione Emilia-Romagna: 14 morti. Torna la pioggia, gli argini non reggono: nuove evacuazioni a Forlì e Ravenna ... La Repubblica

AGI - Fiumi in piena in Emilia Romagna, con massima allerta - anche domani rossa ... Chiuse 544 strade, 15mila evacuati Causa alluvione, risultano al momento totalmente chiuse 544 strade tra comunali ...Roma, 19 mag, (Adnkronos) - Alluvione in Emilia Romagna. 'Non c'è memoria di eventi di questo tipo in passato'' dice il capo Dipartimento ...