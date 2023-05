Alluvione Emilia-Romagna | il geologo Tozzi | “Siccità e periodi di perturbazioni due facce del cambiamento climatico Ora azzerare emissioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Ilha come conseguenzediestrema edi perturbazione meteorologica a carattere violento, sono duedella stessa medaglia”. Così ile divulgatore scientifico, Mario, ha spiegato in un’intervista all’Ansa le cause che hanno portato alla violentache ha colpito l’. A incidere, ovviamente, sono anche le attività umane. “A terra il dissesto idrogeologico è in parte connaturato, ma soprattutto abbiamo costruito il costruibile, figli di una bulimia costruttiva – accusa – Abbiamo costruito su ogni singolo territorio fluviale, poi ci lamentiamo se l’acqua entra nelle case. Io piangerei soltanto su noi stessi che abbiamo ...