Alluvione Emilia - Romagna | il barbiere allettato al piano terra | la moglie 80enne ha provato a spostarlo ma non ci è riuscita Morto

Romagna, trovato un altro corpo: 14 vittime - Gli evacuati sono 15mila. Nuove piogge in arrivo- Romagna, Giovanni morto al telefono con la vicina: 'Ho messo i ...Anche stamattina Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno iniziato la puntata di oggi ponendo le loro attenzioni sull'inRomagna. Purtroppo la situazione non sta affatto migliorando, come ha sottolineato la conduttrice: 'La situazione è gravissima... Il maltempo purtroppo non si ferma e miete vittime ...Più di 15.000 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell', ma gli ... Da martedì 16 maggio sono 871 i Vigili del Fuoco coinvolti (tra- Romagna e altre regioni) con 313 ...

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

Bologna, 19 mag. (Adnkronos) – E’ salito a 14 il bilancio delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna dopo che un uomo è stato ritrovato senza vita a Faenza, nella provincia di Ravenna secondo ...E’ stato un ciclone subtropicale”. Lo ha detto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca a Radio Immagina, la web radio del Pd, parlando dell’alluvione che ha duramente colpito l’Emilia Romagna.