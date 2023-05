Alluvione Emilia Romagna | gli sfollati sono 15mila Continua l’allerta rossa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le vittime accertate14, ci sarebbero ancora dispersi. Danni per miliardi di euro. Non si fermano le precipitazioni: confermato lo stato di massima allerta anche per la giornata di domani. Intanto il governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo e il Cdm del 23 maggio dichiarerà lo stato di calamità

Roma, 19 maggio 2023 Le immagini dei Vigili del Fuoco mostrano dall'alto il quartiere Fornace Zarattini di Ravenna completamente allagato. / Vigilfuoco TvRoma, 19 maggio 2023 La Guardia di Finanza mette in salvo con un gommone alcuni cagnolini in difficoltà durante l'inRomagna. Ecco le immagini. / Twitter GdF...da tutto il paese ai comuni colpiti dall'. Bonaccini ringrazia e ribadisce che 'emergenza e ricostruzione' devono andare di pari passo. "Martedì - annuncia poi il presidente dell'- ...

Alluvione in Emilia-Romagna: 14 morti, 15 mila evacuati. Sospese le bollette alle popolazioni alluvionate - Cronaca Agenzia ANSA

Dopo le forti piogge delle ultime ore, l'Appennino in Emilia e soprattutto in Romagna, si sgretola. Tante le situazioni di emergenza segnalate dai sindaci di paesi rimasti isolati o ...(askanews) - "Adesso di polemiche" sulla cementificazione in Emilia-Romagna "non ne abbiamo bisogno, io non posso pensare a quelle. Dobbiamo mettere tutti noi stessi a dare una mano a chi ha bisogno" ...