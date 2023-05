Alluvione Emilia Romagna | gli sfollati sono 15mila Continua l’allerta rossa DIRETTA

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ci sarebbero ancora dispersi. Danni per miliardi di euro. Non si fermano le precipitazioni: confermato lo stato di massima allerta anche per la giornata di domani. Intanto il governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo e il Cdm del 23 maggio dichiarerà lo stato di calamità

AGI/Vista - "Esprimiamo la nostra solidarietà alla popolazione dell'Romagna colpita da questa. Alle famiglie delle vittime che ci sono state. Abbiamo contattato nei giorni scorsi la RegioneRomagna per metterci a disposizione con la nostra ...Il terremoto in- Romagna fu il 20 maggio 2012; il governo Monti si riunì e decretò il 22. Dopo quello di Amatrice, il 24 agosto 2016, il governò Renzi si riunì il 25 agosto;a ...Più di 15.000 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell', ma gli ... Da martedì 16 maggio sono 871 i Vigili del Fuoco coinvolti (tra- Romagna e altre regioni) con 313 ...

Alluvione Emilia Romagna, trovato un altro corpo: 14 vittime. Gli evacuati sono 15mila. La Regione: «43 Comuni leggo.it

Ci sono 700 chilometri di fossi o canali poco manutenuti. Per il Tevere a rischio la zona di Ponte Milvio, per l’Aniene la Tiburtina ...L 'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna avrà ripercussioni economiche spaventose per i danni ai beni pubblici e privati e un grande lavoro di ricostruzione per i mesi a venire. Una parte dei dann ...