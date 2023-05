Alluvione Emilia Romagna | frutteti inondati | è saltata la raccolta | la disperazione degli agricoltori | «Migliaia di alberi da ripiantare»

Romagna, frutteti inondati: è saltata la raccolta, la disperazione degli agricoltori: 'Migliaia di alberi da ripiantare' BRICIOLE DI NORMALITÀ Attorno a loro le persone che hanno ...Molte persone sono ancora bloccate nelle loro case senza corrente elettrica, a causa delle esondazioni: i morti sono ...Decisione ancora una volta rinviata "perchè c'è l'emergenza". Come dare torto. La verità ... Il governatore dell'Romagna, che ha optato per una gestione unitaria accettando la ...

Per le prossime ore in Emilia Romagna si prevedono precipitazioni deboli sulla ... in modo da non appesantire il traffico già gravato dalle numerose strade ancora chiuse a seguito dell'alluvione.Il bilancio dell’alluvione in Emilia Romagna si aggrava ulteriormente: in questo momento sono state accertate 13 morti, ma ci sarebbero ancora dei dispersi. In totale, il numero degli sfollati si aggi ...