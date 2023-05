Alluvione Emilia Romagna | circolazione treni | cancellazioni e ritardi

Così Paolo Chierici, ingegnere di Cesena residente nella zona di San Rocco, racconta a Tempi le ore drammatiche in cui l'che ha colpito l'- Romagna ha ingrossato il fiume Savio fino ...Dopo la cancellazione della gara di Imola , Yuki Tsunoda, 23enne pilota giapponese dell' Alpha Tauri , non solo non ha abbandonato il luogo pesantemente colpito dall', ma è sceso in piazza a ...... tra le mille difficoltà che l'Romagna sta vivendo in queste ore a causa dell'. Il Gran Premio di Formula 1 è stato cancellato, la musica del Boss resta confermata. L'ok è arrivato ...

Quanto accaduto in Emilia-Romagna ha riportato alla memoria la tempesta Vaia che colpì il Veneto con più del doppio della pioggia caduta: ecco perché quell'alluvione non ha provocato gli stessi disast ...Nel territorio dell’Emilia Romagna sommerso dall’alluvione si trova uno dei poli ortofrutticoli più importanti d’Italia ...