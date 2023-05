Alluvione Emilia Romagna | circolazione treni | cancellazioni e ritardi

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Ladeiè in graduale ripresa dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l’. IAlta Velocità possono subireo limitazioni di percorso, i Regionali possono subirefa saperetalia sul sito ufficiale. Tutti i convogli (Alta Velocità, InterCity e Regionali) possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 10 minuti. Inoggi è ancora allerta rossa.Alta Velocità cancellati oggi venerdì 19 maggio: • FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) • FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15) • FR 9301 Mantova (6:00) – Roma Termini (9:35) • FR 9610 ...

- ROMAGNA ) Priolo: 'Chiediamo un decreto legge speciale' 'Abbiamo bisogno di fare la conta dei danni diretti, quindi quelli nell'agricoltura, nell'impresa e dei cittadini oltre ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui:Romagna, il governo annuncia la sospensione dei versamenti e dei tributiinRomagna, i Vigili del Fuoco salvano bambini con l'elicottero. VIDEO

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

19 maggio 2023 - Prende corpo l'iniziativa 'Un aiuto per l'Emilia - Romagna', campagna di raccolta fondi lanciata dalla Regione a sostegno delle persone colpite dall'alluvione che s'è abbattuta questi ...sale a 14 il numero delle persone morte per l'alluvione. "Le 14 vittime sono l'unica cosa che non possiamo restituire alle loro famiglie, il resto lo ricostruiremo", ha detto il presidente della ...