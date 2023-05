Alluvione Emilia Romagna | Bonaccini a Sky TG24 | Priorità è mettere al riparo le persone

Bologna, 19 maggio 2023 I Vigili del Fuoco impegnati a Ravenna, in zona Fornace Zarattini, per l'evacuazione di 30 persone bloccate in un albergo per l'innalzamento dell'acqua. Ecco le immagini. / ...Rimane critica la situazione nel comune in provincia di Forlì dove solo ieri sono state registrate oltre 70 frane. È crollato il ponte di accesso al paese in via della Chiesa e il paese è accessibile ...E' salito a 14 il bilancio delle vittime dell'inRomagna dopo che un uomo è stato ritrovato senza vita a Faenza, nella provincia di Ravenna secondo quanto si apprende dalla prefettura. Sono più di 15.000 le persone che hanno ...

Alluvione Emilia Romagna 19 maggio: la diretta. Quindici morti. Evacuazioni e allagamenti: una barriera per ... il Resto del Carlino

(Agenzia Vista) Emilia Romagna, 19 maggio 2023 Oltre 1000 Vigili del Fuoco sono impegnati per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna. Ecco gli interventi per mettere in sicurezza la popolazione. / V ...impegnati a spalare il fango nelle zone colpite dall'alluvione È diventato virale, in queste ore, il video dei volontari – soprattutto giovani – accorsi in aiuto delle zone dell’Emilia-Romagna colpite ...