Le misure per far fronte all'che ha colpito l'Romagna arriveranno in Consiglio dei ministri martedì. 'È un pacchetto molto completo, ci stanno lavorando tutti i ministeri. La prima cosa sarà la sospensione degli ...in- Romagna, chi sono le 13 vittime del maltempo9.10, bilancio vittime sale a 14 Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'che ha investito l'- Romagna. E' stato infatti rinvenuto a Faenza il corpo senza vita di un uomo di 84 anni, che fa salire la conta dei morti a 14. Il corpo era nel fango all'interno ...

Alluvione Emilia Romagna, ancora allagamenti nel Ravennate | Riaperta l'A14 Faenza-Forlì, si transita su una corsia TGCOM

Secondo Luca Brocca, del Cnr, siccità e cambiamenti climatici hanno influito sul doppio alluvione di maggio in Emilia-Romagna: vediamo come.«Ho messo i sacchi di sabbia alle finestre, vedrai che basteranno»: ne era davvero convinto il signor Giovanni Pavani, 75 anni, mentre parlava al telefono con la sua vicina di casa che lo pregava di ...