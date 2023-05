Alluvione Emilia Romagna | 14 vittime Curcio | “Evento estremo e senza precedenti” DIRETTA

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ci sarebbero ancora dispersi. Gli evacuati sono oltre 15mila. Danni per miliardi di euro. Non si fermano le precipitazioni: confermato lo stato di massima allerta anche per la giornata di domani. Intanto il governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo e il Cdm del 23 maggio dichiarerà lo stato di calamità

...come "volontari" e "per almeno una settimana" nella regione colpita dalla drammatica. "... ha detto Ruello spiegando, inoltre, come "quello che sta accadendo in- Romagna ci ha colpito ...È il racconto drammatico di un cittadino di Sant'Agata sul Santerno, piccolo paese del Ravennate tra i più colpiti dall'in- Romagna. 'Il primo piano di casa mia e di quella di mia ...Leggi ancheRomagna: le vittime sono 14, evacuate intere frazioni a Ravenna 50 Oggi, è stata la volta della Cremonese. "In questi giorni tristi, Cremona e la Cremonese seguono con ...

Alluvione Emilia-Romagna: 14 morti. Torna la pioggia, gli argini non reggono: nuove evacuazioni a Forlì e Ravenna ... La Repubblica

Siamo certi che Laura organizzerà qualcosa in favore delle zone colpite dall’alluvione, donna sensibile e attenta alle ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna ...50mila persone nella città emiliana per 23 canzoni della rockstar, nonostante le polemiche. Il concerto è iniziato in anticipo per i timori sul meteo, ma l'entusiasmo ha prevalso su tutto il resto. Il ...