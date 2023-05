Alluvione Emilia Romagna | 14 morti | frane e strade distrutte Nuova allerta rossa

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Sono salite a 14 le vittime dell’che ha colpito l’. L’ultima vittima è un uomo che è stato ritrovato senza vita a Faenza, nella provincia di Ravenna. Provincia che “sta subendo nuovi allagamenti in queste ore”, ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel corso del punto stampa sul maltempo. ”Abbiamo 300attive e 500o interrotte”, ha reso noto il governatore. Sono più di 15mila le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’. ”La situazione è critica ovunque. L’acqua ha raggiunto gran parte delle abitazioni e dei terreni e sta continuando la sua corsa, ma la mole d’acqua che sta attraversando anche il nostro ...

Leggi Anche Oltre 540 strade chiuse, quasi 300 frane e 58 allagamenti in- Romagna A spiegare all'Adnkronos l'enorme mole di lavoro dei tecnici del Soccorso Alpino è Sergio Ferrari , ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...Iscriviti subito L'inRomagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ...

Alluvione Emilia Romagna, sale il numero di morti. Evacuazioni a Ravenna causa maltempo - la Repubblica La Repubblica

Intervista a Erasmo D'Angelis, già capo di Italia sicura: "Subito opere e una legge contro il consumo di suolo. In Romagna è successo qualcosa di mai ...Mi ha chiamato il ministro Salvini che sarà presto a Bologna", le parole di Bonaccini nel corso della conferenza stampa sull'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. / Fb Bonaccini (Alexander ...