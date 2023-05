Alluvione Emilia Romagna | 14 morti | frane e strade distrutte Nuova allerta rossa

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sono più di 15mila gli sfollati. Bonaccini: "Non è momento delle polemiche, venite a darci una mano". Comune di Lugo: "Scarseggiano acqua e viveri" Sono salite a 14 le vittime dell’che ha colpito l’. L’ultima vittima è un uomo che è stato ritrovato senza vita a Faenza, nella provincia di Ravenna. Provincia che “sta subendo nuovi allagamenti in queste ore”, ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel corso del punto stampa sul maltempo. ”Abbiamo 300attive e 500o interrotte”, ha reso noto il governatore, che ha invitato “le popolazioni colpite a seguire le indicazioni delle autorità preposte e a non rischiare un solo minuto la loro incolumità e quella della loro famiglia, ...

In provincia di Bologna e Ravenna si stanno aggirando sciacalli che hanno architettato vari di tipi di truffe, anche finte ...Leggi Anche Oltre 540 strade chiuse, quasi 300 frane e 58 allagamenti in- Romagna A spiegare all'Adnkronos l'enorme mole di lavoro dei tecnici del Soccorso Alpino è Sergio Ferrari , ...

Gli aggiornamenti, le voci dei soccorritori, il conto degli sfollati e le preoccupazioni del mondo dell'economia. Ma anche la solidarietà che avanza: questo nello speciale andato in onda su Rai3 ...Non cala l'emergenza alluvioni in Romagna. Tra la notte e la mattinata due centri importanti della provincia di Ravenna come Lugo e Cervia sono stati allagati. Nel primo caso l'acqua ha cominciato a r ...