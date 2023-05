Alluvione | D’Aprile Uil Scuola Rua | dopo la solidarietà servono misure adeguate

Quando si vivono esperienze tragiche come l'in Emilia ...'altro lato la notizia di una liberazione di un ostaggio mi ... Penso a Iulian Ghergut, rapito in Burkina Faso il 4del 2015 ...Quando si vivono esperienze tragiche come l'in Emilia ...'altro lato la notizia di una liberazione di un ostaggio mi ... Penso a Iulian Ghergut, rapito in Burkina Faso il 4del 2015 ...... anche se con la il decreto legislativo 52 del 132017 è ...di un autore italiano che ha prodotto le sue opere dall'unità'... Iscriviti subito L'in Emilia Romagna: tutti gli ...

Alluvione in Emilia-Romagna, su Formiche.net le immagini satellitari Formiche.net