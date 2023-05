Allerta meteo gialla per rischio temporali | l’avviso del sindaco di Benevento 

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’, diramata dalla Protezione civile regionale a partire dalle ore 06:00 di domani sabato 20 maggio fino alle ore 21:00 dello stesso giorno e che per la zona 4 (ossia Alta Irpinia e Sannio) prevede precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio edi moderata intensità, ildi Benevento Clemente Mastella ha diramato un avviso per le avverse condizionirologiche. Il, pertanto, invita la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi e dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello ...

AGI - Fiumi in piena in Emilia Romagna, con massima- anche domani rossa - per gli argini che potrebbero rompersi da un momento all'altro : ... Superlavoro per gli esperti del servizio...In Come se niente fosse, di e con Davide Grillo, un'avverte la popolazione che è in arrivo nella penisola una gigantesca ondata di scetticismo, la perdita di senso che ne deriva si ...Io abito vicino Senigallia, città interessata dall'', ha dichiarato. E replicando alla provocazione di La Russa ha ribattutto: 'Si tratta di un ricatto vigliacco. Chiamarci ragazzi, ...

Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, sabato 20 maggio Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le ...Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! “Da oggi, venerdì 19 maggio, per 24 – 30 ore sono previsti venti da forti a burrasca, con raff ...