Allerta arancione anche in Calabria

(Di venerdì 19 maggio 2023) Annullata per maltempo la tradizionale processione della Madonna di Capocolonna prevista per la notte di sabato 20 maggio a Crotone. Il bollettino dimeteoda parte della Protezione civile calabrese per l'intera giornata di sabato non ha lasciato altra scelta considerato che al...

rossa anche oggi nella regione.in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana. Alluvione in Emilia Romagna, si aggrava il tragico bilancio: 14 ...Le tre aree già interessate oggi saranno indal punto di vista idraulico e le prime due anche da quello idrogeologico. Per il resto quasi l'intera regione avrà l'gialla, ...per criticità idraulica su: alta collina e montagna romagnole, collina bolognese e pianura modenese; per criticità idrogeologica su: montagna, bassa collina, costa e pianura ...

Maltempo, in Piemonte l'allerta diventa arancione Agenzia ANSA

ll bollettino emesso poco fa da Arpa Piemonte dispone allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta val Susa e nelle valli Chisone, Pellice, Varaita, Maira e Stura, in estensione nel ...In Piemonte peggiora la situazione del maltempo. Il bollettino aggiornato della Protezione civile, con i dati dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, aggiorna la situazione di ...