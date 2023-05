“Allenamento congiunto” con il Crotone | tabellino e risultato

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra in mattinata ha sostenuto unallo stadio “Ezio Scida” dicon i padroni di casa allenati da mister Zauli. Dopo una prima frazione terminata 0-0, nella ripresa i pitagorici hanno realizzato 4 reti fissando il punteggio finale sul 4-0. Di seguito ildel match.: Branduani (19’st Dini); Mogos (27’st Calapai), Golemic (19’st Cuomo) Gigliotti (19’st Bove), Giron (31’st Crialese); Petriccione (31’st Awua), Vitale (19’st Carraro); Chiricò (31’st Pannitteri), D’Ursi, Tribuzzi (19’st Kargbo); Gomez (27’st Cernigoi). All. Zauli AVELLINO: Pane (1’st Pizzella); Auriletto, Benedetti, Perrone (12’st Rizzo); Ricciardi (35’st Musto), Garetto (19’st Fusco), Maisto (35’st Longobardi), D’Angelo, Tito (27’st Di Martino); Tounkara, ...

I pitagorici ospiteranno l' Avellino alle 10.45 per un: ben dodici gli assenti nel gruppo squadra per gli irpini . I risultati Serie C - Playoff Primo Turno Nazionale - Andata ...Avellino . L' Avellino raggiungerà Crotone per l'senza dodici calciatori della prima squadra. La società biancoverde ha reso noto i motivi delle diverse assenze nel gruppo biancoverde. Ramzi Aya si sottoporrà a un intervento al ...CALCIO GIOVANILE - Si è svolto martedì allo stadio Porta Elisa untra la scuola calcio rossonera Academy Lucchese e la società del San Filippo che la prossima stagione diventerà anch'essa società Academy Lucchese. Oltre 120 bambini dell'età tra ...

Si è svolto martedì allo stadio un allenamento congiunto tra la scuola calcio rossonera e la società del San Filippo che la prossima stagione diventerà anch’essa società Academy Lucchese. Oltre 120 ba ...Futuro della Viterbese, l'ex Patron Piero Camilli chiarisce la sua posizione in merito ad un suo eventuale ritorno, paventato nei giorni scorsi. "Non rilevo la società da Romano - ...